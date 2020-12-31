كانت مليانه بخيرات ربنا وفضله.. مصطفى خاطر يودع 2020

هنأ الفنان مصطفى خاطر، متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الميلادي الجديد 202‪1.

وكتب مصطفى خاطر قائلا "كل سنة وانتوا طيبين و سنة سعيدة علي كل اصحابنا وحبايبنا الحمدلله رب العالمين سنة وعدت وكانت مليانه بخيرات ربنا وفضله وان شاء الله الي جاي احسن #مصطفي_خاطر".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.