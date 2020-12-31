بعد حفل الإمارات .. أنغام تتصدر تريند تويتر

تصدرت الفنانة أنغام، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إحيائها حفلا غنائيا في الإمارات.

كانت أنغام، كتبت من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام": "ان افتتح معكم صرحا ثقافيا فنيا يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعًا.. يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعة ٨.٠٠ بتوقيت الإمارات #أنغام #خورفكان #الإمارات".

وهنأت انغام متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪1

ونشرت انغام صورة لها عبر انستجرام وعلقت قائلة " كل عام وانتم بخير".