بعد حفل الإمارات .. أنغام تتصدر تريند تويتر

تصدرت الفنانة أنغام، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إحيائها حفلا غنائيا في الإمارات.
كانت أنغام، كتبت من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام": "ان افتتح معكم صرحا ثقافيا فنيا يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعًا.. يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعة ٨.٠٠ بتوقيت الإمارات #أنغام #خورفكان #الإمارات".
وهنأت انغام متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 2021
ونشرت انغام صورة لها عبر انستجرام وعلقت قائلة " كل عام وانتم بخير".
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