باللهجة اللبنانية.. هاني شاكر يطرح كيف بتنسى مع بداية العام الجديد

أعلن النجم هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه ينتظر طرح أحدث أغانيه "كيف بتنسى"، مع دقات الساعة الثانية عشرة ومع دقات ساعات العام الجديد وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

ويؤدي هاني شاكر الأغنية باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.