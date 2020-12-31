باللهجة اللبنانية.. هاني شاكر يطرح كيف بتنسى مع بداية العام الجديد

أعلن النجم هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه ينتظر طرح أحدث أغانيه "كيف بتنسى"، مع دقات الساعة الثانية عشرة ومع دقات ساعات العام الجديد وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة.
ويؤدي هاني شاكر الأغنية باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.
قال أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ونقيب المهن الموسيقية، إن علاقته بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ قديمة، فقد شاركه الغناء في أغنيتي "بالأحضان" و"إحنا الشعب"، نافيًا أن تكون هناك خلافات بينه وبين الراحل كما أشيع.
وأضاف «شاكر» في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021، قائلًا: "شائعات طلعت وأنا مكنتش حاببها والإعلام وقتها ضخم القصة كنت غنيت وقتها حلوة يا دنيا ونجحت وبدأ يبقى فيه تعليقات عن الحرب والمنافسة وتردد وقتها أن الفنان عبد الحليم حافظ زعل من محمد الموجي لأنه اكتشف هاني شاكر".
وأكمل: "الحاجات دي مكنش ليا يد فيها.. الإعلام هوا اللي كان بيكتب عن ده".
وكشف عن أول لقاء جمعه بعبد الحليم حافظ قائلا: "كنت بغني غنوة في أحد الفنادق في ااحتفال ولأول مرة حضر الاحتفال.. وأنا طلبت من حلمي بكر ومحمد حمزة أن أقابله قبل القيام بالغناء في الحفل.
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