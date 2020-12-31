وقال المخرج مصطفى عامر: "انتظروا حفلة من إخراجي للفنان محمد حماقي على تيك توك والحفلة الساعة 11:55 ويشرفني إني بخرج حفلة في مكان تاريخي وعظيم عند الأهرامات ودي بالنسبالي إضافة كبيرة جدًا في مشواري، ثانيا إحنا مقدمين أفكار جديدة وكواليتي مختلف يارب تنال إعجابكم وكل سنة وانتم طيبين".
يذكر أن محمد حماقي أعلن عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة.
وفي رسالة سامية لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية .. كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا : "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا بالإعلان عن موقع "تتويج نيوز" للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا راس مصر على منصات التتويج العالمية والأوليمبية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليلة.. حماقي يحيي حفلا غنائيا على التيك توك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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