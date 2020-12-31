الليلة.. حماقي يحيي حفلا غنائيا على التيك توك

يُعرض اليوم الخميس، حفلا غنائيا للفنان محمد حماقي على التيك توك.

وقال المخرج مصطفى عامر: "انتظروا حفلة من إخراجي للفنان محمد حماقي على تيك توك والحفلة الساعة 11:55 ويشرفني إني بخرج حفلة في مكان تاريخي وعظيم عند الأهرامات ودي بالنسبالي إضافة كبيرة جدًا في مشواري، ثانيا إحنا مقدمين أفكار جديدة وكواليتي مختلف يارب تنال إعجابكم وكل سنة وانتم طيبين".

يذكر أن محمد حماقي أعلن عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة.

وفي رسالة سامية لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية .. كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا : "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا بالإعلان عن موقع "تتويج نيوز" للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا راس مصر على منصات التتويج العالمية والأوليمبية".