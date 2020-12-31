الارشيف / فن ومشاهير

الليلة.. حماقي يحيي حفلا غنائيا على التيك توك

0 نشر
0 تبليغ

يُعرض اليوم الخميس، حفلا غنائيا للفنان محمد حماقي على التيك توك.

وقال المخرج مصطفى عامر: "انتظروا حفلة من إخراجي للفنان محمد حماقي على تيك توك والحفلة الساعة 11:55 ويشرفني إني بخرج حفلة في مكان تاريخي وعظيم عند الأهرامات ودي بالنسبالي إضافة كبيرة جدًا في مشواري، ثانيا إحنا مقدمين أفكار جديدة وكواليتي مختلف يارب تنال إعجابكم وكل سنة وانتم طيبين".

يذكر أن محمد حماقي أعلن عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة.

وفي رسالة سامية لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل  الرياضية الدولية .. كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا : "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا بالإعلان عن موقع "تتويج نيوز" للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا راس مصر على منصات التتويج العالمية والأوليمبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليلة.. حماقي يحيي حفلا غنائيا على التيك توك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا