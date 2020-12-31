مبسوط وراضي .. طارق صبري يودع عام 2020 بهذه الرسالة

حرص الفنان طارق صبري، أن يودع عام 2020 من خلال كتابة رسالة لجمهوره.

قال طارق صبري، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أتمنالكم سنة جديدة سعيدة و كلها صحة و نجاح .. صحيح ٢٠٢٠ ماكنتش احسن حاجة بس خلينا دايمًا نقول إن كان ممكن يبقي فيه الأسوأ و نقول الحمد لله علي كل حاجة واجهناها و لسه بنواجهها".

وإختتم حديثه قائلًا: "مبسوط و راضي و بحمد ربنا علي كل حاجة حققتها السنة دي و إن شاء الله ٢٠٢١ هتبقي إنطلاقة لتحقيق أهداف و نجاحات اكبر بإذن الله .. سنة سعيدة عليكوا يارب و تحققوا فيها كل اللي انتوا بتحلموا بيه".