جاهزين ؟ عمرو دياب يطرح برومو فيديو كليب أغنية محسود

طرح الهضبة الفنان عمرو دياب، برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "محسود"، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام". وعلق الهضبة على برومو الفيديو كليب قائلًا: "جاهزين؟"، بينما لاقى الفيديو ردود فعل واسعة من قبل متابعيه ومحبينه. تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محسود بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة محسود على قناته الرسمية بتطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي "‏مع كامل احترامي لاي حد وقف علي مسرح او غني مفيش حد بيعمل 4 طبقات في 20 ثانية كدا..غير عمرو دياب" و "‏الاب الروحي وعراب موسيقى الشرق الاوسط.#محسود ‎#عمرو_دياب"..

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