أخبار الفن.. تفاصيل جنازة حاتم على والعزاء.. وحيد حامد يمر بأزمة صحية

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

سلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الخميس، جثمان المخرج السوري حاتم علي إلى القنصل السوري بالقاهرة، الذي حضر إلى المشرحة صباح اليوم برفقة أسرة المخرج السوري، وذلك عقب الانتهاء من تشريح جثته بناءً على طلب السلطات السورية.

وأكد مصدر قضائي أن التقرير المبدئي لتشريح الجثة أثبت عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة المخرج السوري.

يحل الفنان أحمد سعد والفنانة بشرى مساء اليوم الخميس، ضيوفا على إدوارد ونانسي مجدى في حلقة مميزة من برنامج القاهرة اليوم، على شاشة قناة اليوم، باقة ألفا، احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وسيقدم الثنائي خلال الحلقة أكثر من دويتو غنائي، فيما سيتحدث سعد عن احدث أعماله الغنائية.

أكد المطرب وائل الفشني، أنه انتهى أمس من تسجيل قصيدة "يا صديقي" من أشعار البابا شنودة الثالث، في أحد الاستوديوهات بالمهندسين، مشيرا إلى أن القصيدة من ألحانه ومن توزيع مودي، ومن المتوقع أن تكون ضمن أحداث فيلم "البابا".

تعرض الكاتب الكبير وحيد حامد لوعكة صحية، وقد تم نقله إلى احد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، قد كرمت الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.