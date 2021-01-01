تامر حسني يفاجئ جمهور احتفالية المتحدة في ليلة رأس السنة بغناء "خليك فولاذي" لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ الفنان تامر حسنى جمهور احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رأس السنة الجديدة، بأغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات.

وتعد "خليك فولاذى" الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد الذي طرح منه عددًا من الأغاني مؤخرًا.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويعرض على قنوات أون والحياة.

يذكر أن تامر حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".