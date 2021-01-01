بيعمل عظمة.. #بهاء_سلطان يشعل تويتر بعد تألقه مع صاحبة السعادة

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بهاء سلطان، وذلك بعد تألقه في الغناء على مسرح صاحبة السعادة مع اسعاد يونس في احتفالية رأس السنة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

والجدير بالذكر أنه، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس. وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.

ومن جانبه قال المهندس حسام صالح إن السهرة تشهد وجود ثلاثة من مطربين يشكلون اذواق مختلفة حرصا على تلبية كافة رغبات السادة المشاهدين.

ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمام كبيرا من المشاهدين طلب الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهي يصل لجميع الفئات والأعمار.