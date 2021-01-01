على "تيك توك" حماقي يخطف أنظار العالم من قلب الأهرامات في رأس السنة..صور

خطف الميجا ستار محمد حماقي أنظار متابعي حفله ال "لايف" ليلة رأس السنة بمختلف دول العالم والذي قدمه عبر تطبيق "تيك توك" من قلب الأهرامات وأبو الهول بمنطقة الصوت والضوء.

وعلى مدي ٤٥ دقيقة من الغناء المتواصل بلا توقف قدم حماقي العديد من أغانيه المميزة والمبهجة لقلوب عشاقه مع انطلاق الثواني الأولى مع العام الجديد ٢٠٢١ بداية من أغنية "قدام الناس" التي قدمها بشكل استعراضي مبهر بمشاركة عدد من ال dancers المحترفات .. بعدها حرص على تهنئة كل متابعيه حول العالم بالعام الجديد ورحيل عام ٢٠٢٠ بكل معاناته وصعوباته.

واستكمل حماقي وصلته بأغاني "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه" .. بالإضافة إلى "من البداية" التي شاركه فيها المطرب والملحن نادر حمدي بالعزف على البيانو.