وعلى مدي ٤٥ دقيقة من الغناء المتواصل بلا توقف قدم حماقي العديد من أغانيه المميزة والمبهجة لقلوب عشاقه مع انطلاق الثواني الأولى مع العام الجديد ٢٠٢١ بداية من أغنية "قدام الناس" التي قدمها بشكل استعراضي مبهر بمشاركة عدد من ال dancers المحترفات .. بعدها حرص على تهنئة كل متابعيه حول العالم بالعام الجديد ورحيل عام ٢٠٢٠ بكل معاناته وصعوباته.
واستكمل حماقي وصلته بأغاني "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه" .. بالإضافة إلى "من البداية" التي شاركه فيها المطرب والملحن نادر حمدي بالعزف على البيانو.
وكانت نهله مجدي مديره تيك توك بالشرق قد صرحت بانهم الأوسط فخورون بالعمل مع نجم بحجم محمد حماقي في هذا الحدث الضخم الذي يتابعه الملايين من الجمهور في مختلف انحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على "تيك توك" حماقي يخطف أنظار العالم من قلب الأهرامات في رأس السنة..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.