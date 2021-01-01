"أم كايلا" .. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق رامي، قائلا: " أتمنى لكي اسعد عيد ميلاد يا حبيبتي... بارك الله فيك دائما يا أم كايلا ❤❤❤❤❤❤❤ الكثير من الحب لكي حبيبتى"

وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها سنة سعيدة وعبروا عن تقديرهم وحبهم لكلاهما.

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن "عام 2020 كان ممتلئا بالأشياء الكثيرة الصعبة، ومرت هذه السنة بحالة من البطء الشديد".

وأضاف رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة " دى إم سي" أن عام 2021 سيأتي بعد ساعات قليلة من الآن، والجميع يتمنى أن تكون أفضل من شقيقتها 2020.

ولفت إلى أن تحدي كورونا فى 2021 سيكون مستمر ولكن نتمنى أن ينتهى ويكون هناك نهاية لهذا الفيروس الذى تسبب فى مشكلات فى جميع دول العالم.