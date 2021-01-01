أنغام تتألق في حفل الشارقة بمناسبة العام الجديد (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة أنغام في حفلها الغنائي بإمارة الشارقة الإماراتية في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وأحيت أنغام الحفل بصحبة المايسترو هاني فرحات، حيث تقدم باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة.

وروجت أنغام، مؤخرًا لكليب أغنيتها الخليجية الجديدة، "أناني"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".