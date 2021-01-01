حماقي يشعل حفله من أمام الأهرامات في ليلة رأس السنة

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أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان محمد حماقي حفلة بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، في ليلة رأس السنة الجديدة

ونشر "حماقي" عددًا من الصور عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتفاعل معها عدد من جمهوره ومتابعيه بالتعليقات الإيجابية.

وتم الحفل تم الإعداد للحفل بتجهيزات غير مسبقة تبرز معالم الحضارة المصرية الفرعونية وتستخدم في الحفل تقنيات للمرة الأولى لاضفاء متعه التفاعل بشكل مبهر مع اللايف.

يذكر أن الحفل يذاع "أون لاين" عبر أحد تطبيقات الفيديو الشهيرة.