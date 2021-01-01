فيديو صابر الرباعي :"2020 عام تعيس ..وأتمنى تقديم ديو مع شيرين عبدالوهاب"

صابر الرباعي حل ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"، حيث تحدث الفنان التونسي عن العديد من ذكرياته، وكذلك تأثره بالتراث الغنائي المصري والعربي، كما كشف عن كواليس علاقته بالعديد من النجوم.

صابر الرباعي: "2020 عام تعيس وميلاد ابنتي اسعد لحظاتي فيه"

صابر الرباعي تحدث في تصريحاته لبرنامج "معكم" عن رأيه في عام 2020، كما كشف عن عدد الفحوصات التي خضع لها بسبب كورونا، وأكد صابر الرباعي أن ميلاد ابنته هو اسعد ما مر عليه في عام 2020 فقال: "2020 عام تعيس وثقيل وليس له طعم، ويجب أن ننساه من حياتنا، وأتمنى أن تكون سنة 2021 سنة خير، ونستطيع فيها أن نسيطر على كورونا، ويعم الخير على جميع الدول العربية، خلال 2020 خضعت إلى ما يقارب من 20 مسحة بسبب كورونا، وهذا بسبب السفر المستمر، ومن أفضل الأشياء التي اسمعها دوت الخليج كلمة سلبي بسبب كورونا، لكن أجمل ما حدث لي في 2020 هو ميلاد ابنتي في هذا العام، وهذا الشيء السعيد الذي حدث لي وهي عمرها الآن 6 اشهر".

صابر الرباعي تحدث عن ذكرياته مع نجاحه في أولى خطواته عندما وصل إلى مصر من أجل إجراء اختبارات في الإذاعة المصرية فقال: "أزور القاهرة كثيرا، منذ بداية 1992 وكانت أسرتي معي وحضرنا الزلزال الذي وقع حينها، وتلك الزيارة كانت من اللحظات السعيدة في حياتي بسبب نجاحي في لجنة الاستماع الخاصة بالإذاعة المصرية، وشروط النجاح كانت صعبة كثيرا، لكن الظروف سمحت وتحديدا في وجود مجموعة من الملحنين الكبار منهم حلمي بكر ومنذ تلك اللحظة أصبحنا أصدقاء".

صابر الرباعي يقدم مجموعة من الأغاني التراثية في برنامج "معكم"

صابر الرباعي قدم كذلك خلال سهرته مجموعة من أشهر الأغاني التراثية للنجوم الراحلين منها أغنية "خلي شوية عليك" للنجم الراحل سيد مكاوي، كما قام بغناء أغنية "بساط الريح" إحدى أبرز أغاني الفنان الراحل فريد الأطرش، صابر الرباعي أكد أنه في حديثه قبل الحلقة مع الإعلامية منى الشاذلى رفض طلبها بتقديم أغنية "على اللي الجرى" وأكد أنه قدمها في العديد من المناسبات، لكن تحت ضغط الجمهور الذي تواجد في السهرة الطربية المميزة قدم صابر الرباعي الأغنية وسط تفاعل كبير من الحضور.

صابر الرباعي تحدث كذلك عن ذكرياته مع الجدل الذي صاحب نطق إسمه بالشكل سليم، وأكد أن بعض جمهوره المصري ينطق اسمه بشكل خاطئ، وأن ذلك في بداية مشواره كان يتسبب في ضيقه لكن مع الوقت لم يهتم بتصحيح النطق السليم للاسم الذي ينطق باللهجة التونسية، صابر الرباعي أشار كذلك إلى النجاح الكبير الذي حققته أغنية "سيدي منصور" والتي تم تقديمها بأكثر من لغة أجنبية وكان آخرها اللغة الصينية.

صابر الرباعي: أتمنى أن أشارك في ديو غنائي مع شيرين عبدالوهاب

صابر الرباعي أكد عن علاقته قوية بالفنانة أصالة، كما أوضح أنه يتمنى أن يشارك في ديو غنائي مع الفنانة شيرين التي أكد أنه لعب دور مهم في تراجعها عن قرارها في الاعتزال فقال: "أصالة صديقتي العزيزة قدمنا معا أغنية (على اللي جرى) في عام 2020، وأعيدت الأغنية بشكل مميز أثناء حفل في الرياض بالسعودية العام الماضي، حيث طلبت منى أصالة أن انتظر انتهاء فقرتها، لكنها طلبت مني بعد ذلك الصعود على المسرح من أجل تقديم أغنية (على اللي جرى) وحدث تفاعل كبير من الجمهور".

وأضاف صابر الرباعي: "أتمني أيضا أن أشارك في ديو غنائي مع شيرين التي اعتبرها موهبة كبيرة، وطلبت منها عدم الاعتزال بعدما اصدرت هذا القرار المتسرع، فالجمهور يفضل الاستماع لفنها وليس الازمات التي تقع فيها".

أحمد جمال الفنان المصري كان من ضيوف حلقة برنامج "معكم" حيث تحدث عن بدايته الفنية ومدى إعجابه بالفنان صابر الرباعي الذي أكد أنه حفظ أغاني الفنان التونسي منذ بدايته وحتى الآن وهو مطربه المفضل.