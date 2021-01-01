حسين الجسمي و أنغام يشعلان حفل رأس السنة بالإمارات..فيديو وصور

حسين الجسمي وأنغام أحيا الثنائي حفلهما الساهر في ليلة رأس السنة على مسرح المدرج الروماني بمنطقة خورفكان بالإمارات العربية المتحدة، وقدم الحفل الإعلامية السعودية لجين عمران، وحضر الحفل جموع غفيرة من الجمهور، مع أخذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

أنغام تشغل حفلها في الشارقة

أنغام بدأت الحفل على مسرح المدرج الروماني بخورفكان بكلمة قدمت من خلالها التهاني لجمهورها في الإمارات بمناسبة رأس السنة الجديدة، وكذلك على افتتاح المدرج الروماني بمنطقة خورفكان فقالت: "كل سنة وأنتم طيبين وعام سعيد عليكم، أهنئكم على بلدكم الجميل، وربنا يديم عليكم هذه النعمة، وسعيدة بأنني موجودة في افتتاح هذا الصرح العظيم"، كما قدمت أنغام مجموعة من أجمل أغانيها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، أنغام تفاعل معها كذلك الجمهور الذي تواجد في الحفل ، كما قام بغناء أكثر من أغنية معها وهتف العديد من الحضور باسم الفنانة المصرية التي كان من أبرز الأغاني التي قدمتها أغنية "بعتلي نظرة" ، و"طول ما انت بعيد"، و"ياريتك فاهمني"، و"أساميك الكتيرة"، و"هتمناله الخير"، و"اكتب لك تعهد"، وقد لاقت أنغام تشجيعا كبيرا من الجمهور بعد انتهائها من الأغنية.

أنغام قد نشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء تحضيرها للحفل الكبير وكتبت تعليقا قالت فيه: "فخر وسعادة كبيره أن افتتح معكم صرح ثقافي فني يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحه وبركه وسعاده لنا جميعًا".

استقبال حافل من جمهور خورفكان للنجم الإماراتي حسين الجسمي

حسين الجسمي استقبله الجمهور الذي تواجد في مسرح المدرج الروماني بمنطقة خورفكان بشكل حافل، وقدم حسين الجسمي التهاني بمناسبة انشاء مدرج خورفكان مؤكد أن انشاء المدرج هو حلم أسعده وجميع أهالي خورفكان، وبدأ الفنان الإماراتي الكبير حفله بكل من أغنية "مهم جدا"، و"مرني"، كما قدم مجموعة من أشهر الأغاني التي حققت نجاحا خلال السنوات الماضية، والتي كان من بينها أغنية "انت ما تدري" كما قدم أشهر أغانيه في الفترة الماضية وهي "بالبنط العريض"، وقاد الحفل المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.

نجاح كبير لحسين الجسمي في 2020

حسين الجسمي قد أحيا خلال شهر ديسمبر 2020 أكثر من حفل غنائي والذي كان أولها حفل اليوم الوطني الإماراتي الـ49 وكان في الشارقة، كما أحيا حفل غنائي مع الفنان المصري تامر حسني في فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق، وقد علق الفنان الإماراتي على نجاح أغنية "بالبنط العريض" والتي تعد من أبرز الأغاني العربية الناجحة في عام 2020، فقال في تصريحاته لبرنامج "The Insider بالعربي" : "إحنا كنا محتاجين جرعة تفاؤل والحمدلله حققناها في الأغنية، والفضل يعود لله ثم للجمهور الجميل المحب الذي أوجه له كل الحب والتقدير لهذه المشاعر الجميلة".