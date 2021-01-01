عمر كمال: اشتغلت عامل نظافة قبل الشهرة (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، عن معاناته قبل الشهرة.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه قبل دخوله عالم الفن والغناء كان يعمل عامل نظافة وسائق دليفري وفرد أمن خاص وعامل بنزينة.

ولفت إلى أن بدايته في عالم الغناء كانت من خلال شارع الهرم من خلال العمل في أحد الكباريهات,

وأشار إلى أنهم عليه الحصول على تصريح للعمل به، وبالفعل ذهب إلى نقابة الموسيقيين وتم منحه تصريحًا للغناء به في الأفراح.