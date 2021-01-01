رد فعل آسر ياسين بعد طلب أحد جمهوره منه في الشارع منحه مليون جنيه (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - داعب أحد المواطنين الفنان آسر ياسين والإعلامي شريف عامر خلال استقلالهما سيارة ببرنامج "يحدث في مصر".

وطلب المواطن من ياسين خلال البرنامج المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بمنحه مليون جنيه في إشارة منه إلى دور الأخير في مسلسل"بـ100 وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في موسم رمضان 2020.

وضحك آسر ياسين، مكتفيًا بالتعليق: " قطعت علينا جامد".

يذكر أن آسر ياسين، روج للبرومو الخاص بحلقته مع شريف عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وعلق عليه: "النهاردة الساعة 8:30 على MBC مصر، مع الإعلامي المحترم شريف عامر".

وفي وقت سابق، كشف آسر ياسين موعد طرح فيلمه "الشايب"، بنشره صورة من إطلالته على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلق عليها: "الشايب 2022"، ورجح البعض أن اللوك الذي ظهر به هو الخاص بالفيلم.