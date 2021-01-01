بأغنية خاصمت الشوارع.. نجلاء بدر تودع عام 2020

شاركت الفنانة نجلاء بدر مقطع فيديو تحتفل فيه بالعام الجديد 2021 من داخل بيتها على نغمات اغنية "رامي صبري" خاصمت الشوارع، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت: " عام جديد سعيد.. ابقوا آمنين" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها عام جديد سعيد.

وعلَّقت الفنانة نجلاء بدر مؤخرًا، على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزي، للتنمر من أحد مُتابعيها على "انستجرام" بسبب مرض ابنتها الصغرى. ونشرت نجلاء بدر صورة لتعليق المتنر وعلّقت قائلة: "أعظم وأجمل أم في الدنيا.. ربنا يحفظك.. ويحفظلك أولادك.. ويبعد عنك أولاد الحرام".

ووجدت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقًا مسيئًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.