إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها دنيا بطريقتها الخاصة

هنأت الفنانة ايمي سمير غانم شقيقتها دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت مجموعة صور تجمعهم سويا، وعلقت ايمي، قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا دودي".

وعلّقت الفنانة إيمي سمير غانم مؤخرًا على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزى للتنمر من أحد متابعيها على انستجرام بسبب مرض ابنتها الصغرى ونشرت إيمي سمير غانم صورة وعلقت "أجمل وأحسن وأجدع أم في الدنيا لوزي بحبك وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم .. يا أشطر وأحن أم وأعز صديقة لقلبي????".

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019 تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.