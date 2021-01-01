شاهد .. ظهور نادر لوالد محمد حماقي في حفله بالأهرامات

في لافتة إنسانية ، استرجع الفنان محمد حماقي ذكرياته مع والده الراحل بعرض صور لهما من مرحلة الطفولة وذلك خلال حفله في الاهرامات الذي أذيع عبر تطبيق تيك توك.

وقدم محمد حماقي الحفل على مدار ٤٥ دقيقة والتي غنى خلالها اشهر اغانيه على مدار مشواره الفني واغنيات البومه الأخير " كل يوم من ده".

وكان محمد حماقي اعلن عن طرح البومه في ٢٠٢١ خلال الموسم الصيفي المقبل وذلك بعد طرح البومه " كل يوم من ده" في يناير ٢٠١٩.