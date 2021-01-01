بجوار شجرة الكريسماس.. شيماء سيف تهنئ جمهورها بالعام الجديد

هنأت الفنانة شيماء سيف جمهورها بالعام الجديد، ونشرت صورة جديدة لها بجانب شجرة الكريسماس عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلقت: " Happy new year" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وتمنوا لها عام سعيد. وقد أشادت شيماء سيف مؤخرًا بالمسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي. ونشرت شيماء سيف صورة لنجوم مسرحية هابي نيو يير بالعربي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلا: "هتعيشوا أجواء احتفالية مميزة مع المسرحية الكوميدية #هابينيويير_بالعربي ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا". وتابعت: "العرض ضمن فعاليات Carnival Cairo Show لسهرة رأس السنة 2021 اللي بيضم مفاجآت كتير تاني مع نجوم الغناء في مصر على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخامس".



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