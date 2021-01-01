في عيد ميلاد شريف رمزي .. عمره وعدد زيجاته

يحتفل اليوم الفنان شريف رمزي بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الأول من شهر يناير حيث يكمل اليوم عامه ال٤٠ ، فهو من مواليد ١ يناير ١٩٨١.

وسبق لشريف رمزي الزواج من منة حسين فهمي ولكن لم يستمرا طويلا ثم تزوج بعد قترة قصيرة من الفنانة ريهام ايمن الاس انجيت منه طفلين ومن ثم ابتعدت عن التمثيل للاهتمام بأسرتها.