شارك الفنان هاني شاكر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أغنيته الجديدة "كيف بتنسي" من الحان الفنان المبدع : وليد توفيق، وكلمات : نادين الاسعد، توزيع : باسم منير، إخراج : هنا حافظ.
وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا، ولاقت استحسان كبير من لحظة نشرها، ويؤدي هاني شاكر الأغنية باللهجة اللبنانية.
وقد أعلن النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه ينتظر طرح أحدث أغانيه "كيف بتنسى"، مع دقات الساعة الثانية عشرة ومع دقات ساعات العام الجديد وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة.
وقال أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ونقيب المهن الموسيقية، إن علاقته بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ قديمة، فقد شاركه الغناء في أغنيتي "بالأحضان" و"إحنا الشعب"، نافيًا أن تكون هناك خلافات بينه وبين الراحل كما أشيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني شاكر يشارك جمهوره أول أغنية له في 2021 "كيف بتنسى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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