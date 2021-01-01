هنأت الفنانة بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها بـ انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 2021. ونشرت بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنانة بوسي زوجة الراحل نور الشريف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت قائلة: " اجمل حاجه ان الواحد يدخل سنه جديده مع الغالين جارتي حبيبتي ونور الحاضر الغائب". وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لهم عام جديد سعيد. وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "جارتي حبيبتي ونور الحاضر الغائب".. بوسي شلبي تحتفل بالعام الجديد بصحبة زوجة نور الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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