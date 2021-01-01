احتفالا بالعام الجديد.. نرمين الفقي: "ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال"

شاركت الفنانة نرمين الفقي صورا جديدة من احتفالات العام الجديد 2021 من داخل بيتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بملابس الكريسماس المخططة باللونين الأحمر والأبيض، وطاقية بابا نويل، ويحيط بها الزينة والاجراس وشجرة الكريسماس. وعلقت، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين.. ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال".

وقد هاجمت بعض الجماهير مؤخرًا الفنانة نرمين الفقي بسبب دورها في مسلسل لؤلؤ الذي بدأ عرض حلقاته هذا الأسبوع.

ونشرت نرمين الفقي صورة لها من مسلسل لؤلؤ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، لتعلق إحدى المعجبات، قائلا: "مش مستواكي المسلسل ده بصراحه ولا شوت في التريلير و اسمك في الاخر و لا موجوده في التتر.. حتي في الشكل كلنا عارفين انك قمر".

واكتفت نرمين الفقي بالرد على تلك الانتقادات بوضع ايموشن.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.