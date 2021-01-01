روبي وبهاء سلطان يشعلان ليلة رأس السنة باحتفالهما في "صاحبة السعادة"..بالفيديو

روبي حلت ضيفة مع الفنان الشاب ويجز وبهاء سلطانعلى برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" وذلك في حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال برأس السنة، وكشف الثنائي عن العديد من المواقف المختلفة في مسيرتهما الفنية.

روبي: "ارتبطت بابنتي أكثر بعد أزمة فيروس كورونا"

روبي تحدثت في تصريحاتها لبرنامج "صاحبة السعادة" عن الكثير من التفاصيل عن حياتها وأبرز ما قامت به خلال عام 2020، كما أوضحت كذلك علاقتها بابنتها طيبة وأكدت أن هناك ارتباطا قويا بينهما، وكشفت كذلك عن بعض صفات ابنتها فقالت: "العام الماضي الظروف الخاصة بكورونا تسببت في جلوسنا بشكل مستمر معا خصوصا أن الدراسة تأجلت وارتبطنا بشكل أكبر، وتسألني بشكل مستمر عن أسباب خروجي من المنزل، وبدأت أتحدث معها عن أهمية أن تدرك أنني أعمل وأنني لن أتواجد في المنزل بشكل مستمر، حيث أستعد للمشاركة في عمل درامي سوف يعرض على إحدى المنصات الرقمية".

روبي أضافت : "ابنتي عنيدة وذكية ورقيقة للأسف، واتخيل أنها ستصبح شخصية حساسة عندما تنضج، ومجاملة وتحب الرسم والاستماع للأغاني، ومن محبي فن الباليه، وهي السبب في إعادتي للاستماع للموسيقى القديمة".

روبي ترقص في برنامج "صاحبة السعادة"

روبي قدمت خلال الحلقة العديد من الأغاني التي اشتهرت بها منها أغنية "أنا عمري ما استنيت حد"، و" طب ليه بيداري" كما رقصت على المسرح أثناء غنائها بالمشاركة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، روبي أشادت كذلك بتجربة المطرب الشاب ويجز الغنائية، وأن اللون الغنائي الذي يقدمه باتت من المعجبات به فقالت: "ويجز اعتبره أخي الصغير، ابنة خالتي طلبت مني الاستماع لأغانيه، ولم أكن أعرفه في البداية لدرجة جعلتها تقول أنني كبرت في السن، وعند استماعي له أعجبت بطريقته واللون الموسيقى الذي يقدمه، فهو شخص مميز بأنه ملحن وكاتب ومغني، ومن أبرز الأغاني التي استمع لها دوت الخليج (دورك جاي)، و(بالسلامة)".

روبي : "قيادة السيارة دوت الخليج أكثر الأشياء التي فشلت في تعلمها"

ويجز تحدث عن نفسه في برنامج "صاحبة السعادة"فقال: "اسمي أحمد علي وأنا من مواليد اسكندرية عمري 22 سنة، أرفض تصنيف الموسيقى التي أقدمها لأنني أفضل دائما أن أقدم كافة أنواع الموسيقى وكل الألوان"، روبي تحدثت كذلك عن طفولتها، وأكدت أنها كانت هادئة في هذه المرحلة من حياتها، كما أشارت إلى أكثر الأشياء التي فشلت في تعلمها فقالت: "أثناء طفولتي كان الهدوء يسيطر على شخصيتي، لكن في فترة الثانوية دخلت مشاجرة كبيرة لا انساها، أما أكثر الأشياء التي فشلت في تعلمها فهي قيادة السيارة، بسبب دراستي في جامعة بعيدة عن منزلي، ورأيت العديد من الحوادث فتسبب ذلك في خوفي الشديد من القيادة، وحتى الآن لا استطيع أن أقود سيارتي".

ويجز تمنى كذلك أن يصبح أكثر تأثيرا خلال الفترة القادمة وأن تصل الموسيقى التي يقدمها لقطاع واسع من الجمهور فقال: "أتمنى أن أصل للمستوى الذي يتمناه الناس، وأن أكون قادرا على التأثير في الجمهور وأن أنجح في ذلك، والأهم بالنسبة لي أن لا يكون تأثيري سلبي على أي شخص".