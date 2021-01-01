فيديو حفلات النجوم في رأس السنة..حماقي يغني أمام الأهرامات وبلقيس وماجد المهندس يتألقان برأس الخيمة

حفلات رأس السنة 2021 شارك فيها العديد من النجوم في أكثر من دولة عربية، وكان من أبرزها حفل الفنان ماجد المهندس وبلقيس في الإمارات العربية المتحدة، كما أحيا الفنان تامر حسني ونانسي عجرم حفلا غنائيا في مصر، في وقت قدم محمد حماقي تجربة غنائية مختلفة له في حفل رأس السنة على تطبيق "تيك توك".

محمد حماقي يحيي حفل رأس السنة على "تيك توك"

محمد حماقي خطف الأنظار من خلال حفله المباشر على تطبيق "تيك توك" حيث قدم النجم المصري حفله أمام الأهرامات وسط العديد من الاستعراضات الغنائية التي أبهر بها المشاهدين عبر التطبيق، وقدم محمد حماقي أكثر من أغنية بشكل مختلف وأشاد الجمهور بتجربة محمد حماقي على المسرح.

محمد حماقي حرص كذلك على توجيه رسالة لجمهوره نشرها على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" فقال: "أشكر الجميع وكل من يشاهدنا، وسعيد بسبب تواجدي مع الجمهور في هذا اليوم المميز سواء الذين تواجدوا هنا، أو شاهدونا على البث المباشر في كل الدول العربية وأتمنى أن يكون عام 2021 سعيد على الجميع".

ماجد المهندس وبلقيس في رأس الخيمة بالإمارات

ماجد المهندس اشعل حفله مع الفنانة بلقيس والذي أقيم في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة في احتفالات رأس السنة، وقدم ماجد المهندس أكثر من أغنية أثناء الحفل الذي تصدر اهتمام قطاع واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت العديد من الفيديوهات للفنان ماجد المهندس، الذي تمنى في لقاء له قبل بداية الحفل عاما سعيدا للجميع، النجمة بلقيس قدمت كذلك العديد من الأغاني في الحفل وحرصت على التقاط العديد من الصور والفيديوهات مع جمهورها قبل بداية فقرتها الغنائية.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم في مصر

تامر حسني أحيا مع الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا في العاصمة المصرية القاهرة، وقدم الثنائي مجموعة من الأغاني في بث مباشر عبر أكثر من قناة مصرية، الحفل لم يحضره جمهور حيث تم عرضه أيضا أون لاين على وسائل التواصل الاجتماعي، نانسي عجرم تحدثت قبل الحفل عن أمنيتها في عام 2021 فقالت : "إن شاء الله 2021 تكون مختلفة من جميع النواحي للجميع بإيجابياتها، وكذلك تكون مختلفة ويدوم فيها السلام والمحبة والفرح وسعيدة على الجميع وبالتأكيد أن تنتهي أزمة فيروس كورونا، وأتمنى كذلك دوام الصحة للجميع، لأن 2020 اكتشفنا أن الصحة غالية".

نانسي عجرم أكدت أن ابنتها الصغرى دوت الخليج أكثر شخص أثر في حياتها في 2020 فقالت: "أكثر شخص أثر في حياتي، دوت الخليج ابنتي الصغيرة لأنها أعادتني سنوات للوراء، وفي ظل الأزمة التي تسببت في بقائنا بالمنازل، ابنتي جعلتني أعود للطفولة معها" وأضافت نانسي عجرم: "مشروع ألبومي توقف للأسف في 2020 رغم انه كان من المتوقع أن يصدر في هذا العام لكن إن شاء الله سوف يطرح في 2021"، تامر حسني كذلك قدم في الحفل مجموعة من الأغاني الشهيرة منهم أحدث أغاني ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي".