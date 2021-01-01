كريم عبد العزيز يهنئ متابعيه بـ 2021

هنأ الفنان كريم عبد العزيز متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بالعام الميلادي الجديد 202‪1.

يذكر أن المنتج تامر مرسى رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عن الجزء الثانى من مسلسل الاختيار والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي

وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمى وجار اختيار باقى عناصر العمل

يذكر أن أخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شارك في بطولة هذا الفيلم، عدد من نجوم الفن منهم، نسرين طافش ، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.