إنجي وجدان: يا رب 2021 تبقى ألطف من اللي فاتت

احتفلت الفنانة انجي وجدان بالعام الجديد 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام

ونشرت انجي وجدان صوره لها وعلقت عليها قائلة "‏كل سنة وانتم طيبين ويارب السنة دي تبقى الطف من اللي فاتت".

كان أول ظهو ل انجي وجدان كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).

كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.