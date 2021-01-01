ونشرت انجي وجدان صوره لها وعلقت عليها قائلة "كل سنة وانتم طيبين ويارب السنة دي تبقى الطف من اللي فاتت".
كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجي وجدان: يا رب 2021 تبقى ألطف من اللي فاتت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.