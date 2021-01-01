بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة.. بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس. تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لابتهالات ينشدها بهاء سلطان من خلال الحلقة، وذلك احتفالًا بنهاية العام وبداية عام جديد 2021. وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي قررت الاحتفال بليلة رأس السنة بتنظيم سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، باستضافة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز. ومن جانبه قال المهندس حسام صالح إن السهرة تشهد وجود ثلاثة من مطربين يشكلون أذواقا مختلفة حرصا على تلبية كافة رغبات المشاهدين.

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