هشام ماجد يهنئ متابعيه بـ 2021

يذكر أن هشام ماجد شارك فى موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة.
وشارك هشام ماجد في مسلسل "اللعبة" من مع صديقة شيكو ، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
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