فن ومشاهير

هشام ماجد يهنئ متابعيه بـ 2021

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هنأ الفنان هشام ماجد متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الجديد 202‪1
ونشر هشام ماجد صورة له وعلق  لمتابعيه قائلا "سنة سنه عليكم 202‪1

يذكر أن هشام ماجد شارك فى موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة.

وشارك هشام ماجد  في مسلسل "اللعبة" من مع صديقة شيكو ، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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