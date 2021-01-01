بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. روبي تشعل السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة روبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع إسعاد بونس، في برنامج "صاحبة السعادة" ليلة رأس السنة.

ذكريات روبي

وقالت روبي خلال البرنامج: "وأنا صغيرة كنت بلعب فى الشارع مع ولاد خالتى ولما كبرت شوية في سن الـ10 سنوات ماما قررت إني ملعبش فى شارع تانى عشان كبرت، خدت الموضوع على نفسى أوى وقعدت أعيط في البلكونة أقول ليه يا ربى ماكنتش ولد". طقوس روبي في الحجر المنزلي وأشارت إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، وردًا على حديث روبي، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دي حلت مشاكل كتير وخلتي أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة في العالم"، ثم قدمت روبي أغنية "يا الرموش".

رأي روبي في أغاني ويجز

أشارت روبي إلى أنها واصلت الاستماع إلى أغاني ويجز وأعجبتها فكرة كتابته للأغاني التي يقدمها،لافتة إلى أنها تعتبره بمثابة أخ صغير لها، نظرا لفارق العمر بينهما، لأنها لم تسمع عنه سوى من ابنة خالتها الصغيرة، مضيفة: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز".

روبي تغني ليه بيداري كده

بدأت روبي حلقة البرنامج بتقديم أغنية "ليه بيداري كده"، التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس، ونوهت روبي إلى أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.