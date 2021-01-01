نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفي عشرين واحد وعشرين كلنا ناخد الفاكسين.. رامز جلال يمازح جمهوره عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان رامز جلال على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد لعام 2020.

وكتب رامز عبر حسابه الرسمي بموقع تبتدل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : كل سنة وانتو طيبين وعلى الخير متجمعين وفي عشرين واحد وعشرين ناخد كلنا الفاكسين .. قولوا أمين.. ربنا يكملها علي خير ويكلمها بالستر.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم أحمد نوتردام ، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالى بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلمى "رغدة متوحشة"، و"سبع البرومبة".

ويجمع فيلم "أحمد نوتردام" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاما، وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الراحل حسن حسنى.