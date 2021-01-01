نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم يودع عام 2020 بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان حكيم جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد لعام 2020.

ونشر حكيم صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبتدل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : نهاية سنة وإن شاء الله نهاية وباء ونهاية أوجاع ونهاية أحزان .. يارب ارحمنا برحمتك.. اللهم بداية السنة الجديدة تكون بداية تفرح كل قلوب البشر يارب.

في سياق منفصل، حقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عدد من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.