هاني رمزي يهنئ جمهوره بالعام الميلادي الجديد 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان هاني رمزي على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد لعام 2020.

ونشر "هاني" صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجه لرسالة لمحبيه قائلاً:" كل سنة وأنتم طيبين ويارب تكون سنة سعيدة عليكم يارب.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل الجمهور مهنئينه بتلك المناسبة ومن أبرز التعليقات "كل سنة وأنت معانا".

وعلي صعيد آخر تعد آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.