صابرين مهنئة جمهورها :" سنة سعيدة ومشرقة وكل أيامكم القادمة جميلة "

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة صابرين على تهنئة جمهورها وعشاقها بالعام الميلادي الجديد لعام 2020.

ونشرت "صابرين " صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : سنة جديدة وسعيدة ومشرقة وكل أيامكم القادمة جميلة مثل قلوبكم وكل اللي بيتمنالي أمنية ربنا يرزقه.

والجدير بالذكر أن صابرين شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وهو بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج سينرجي.