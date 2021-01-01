رامي راضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الإعلامي رامي راضوان على تهنئة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الأول من شهر يناير.

ونشر رامي صورة لهما عبر حسابه بإنستجرام ، ووجه لها رسالة خاصة وكتب : أسعد عيد ميلاد حبيبتي بارك الله فيكي دائما أم كايلا.. الكتير من الحب حبيبتي.

وردت دنيا عليه قائله:"شكراً يا حبيبي ربنا يخليك لينا".

يشار أن دنيا تشارك حالياً في فيلم "تسليم اهالى" وتدورأحداثه حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، مسلسل بدل الخدوتة تلاته، الذي تم عرضها في دراما رمضان 2019، ولاقت نجاح كبير.