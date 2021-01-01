كل سنة وأنتم طيبين.. نشوى مصطفي تهنئ جمهورها بالعام الميلادي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها ومحبيها بالعام الهجري الجديد لعام 2021.

وكتبت نشوى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام : كل سنة وأنتم طيبين يا طيبين سنة سعيدة كلها خير وصحة وستر ورزق كبير ليكم ولكل حبايبكم .. بحبكم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل “الشريط الأحمر” والذي عرض في رمضان 2018، ومسلسل “البشارة” الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية “سيلفي مع الموت” عام 2017.​

وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية" عطل فني"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا،تأﻟﻴﻒ أمير طعيمة، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر.

