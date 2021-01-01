مي كساب تعيد على جمهورها بصورة مع زوجها وتعلق :"كل سنة وأنتم في صحة وستر"

القاهرة - محمد ابراهيم - عايدت الفنانة مس كساب على جمهورها بمناسبة العام الميلادي الجديد لعام 2021.

ونشرت مي صورة ت معها بزوجها عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : لقد كان عاماً ملئ بالحب والخير اه والله خير من كل محنة ومحنة ، عرفنا قيمة حاجات كتيرة جدا كنا شايفنها عادية وعرفنا اني كل نعمة ربنا مديهالنا هي فضل كبير منه .. نحمدك ونشكر فضلك يارب .. يارب مسكنا في بعض جداً وعقلنا جداً وواضح جداً في الصورة.

وتابعت قولها : كانت سنة فاصلة في حاجات كتير قربت الخير وبعدت الشر عننا ، شوفنا فيها الحقيقة الكاملة لملخص الحياة واتعلمنا فيها اللي متعلمنهوش في العمر كله بس ستر ربنا كلن محاوطنا .. احمدوا ربنا واشكروه طول الوقت علي كل نعمه وفضله علينا.. أسال الله أن يتم فضله ونعمه اكتر علينا وعليكم ويكون عام ستر وصحة ورضا وسعادة ونجاح.. كل سنة وأنتم في صحة وستر.

يذكر أن مي كساب، تستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"غيرتي" وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة عبر"يوتيوب".

أغنية"غيرتي" من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم.