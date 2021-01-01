يارب تكون سنة كلها خير وسعادة : رامي رضوان يهنئ متابعيه بـ 2021

هنأ الإعلامي رامي رضوان متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪1

ونشر رامي رضوان صورة له وعلق عليها قائلا "كل سنة وأنتم طيبين يارب تكون سنة كلها خير وسعادة وصحة عليكم وعلينا جميعا"..

وحل الفنان مصطفى حجاج، أمس، ضيفا على برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي رامي راضوان، فى سهرة خاصة احتفالا بليلة رأس السنة.

وقدم حجاج باقة من أجمل أغانيه خلال لقائه بالإعلامى رامى رضوان ويتحدث عن خططه الفنية فى المستقبل ويكشف كواليس لقائه بالهضبة عمرو دياب خلال الأيام الماضية وغنائه مع الكينج محمد منير.

ويقدم برنامج مساء dmc مفاجأة أخرى فى نفس الحلقة، حيث سيتم تقديم باقة لأشهر الأغاني المصرية والغربية مع فرقة أوسكاريزما