ونشر رامي رضوان صورة له وعلق عليها قائلا "كل سنة وأنتم طيبين يارب تكون سنة كلها خير وسعادة وصحة عليكم وعلينا جميعا"..
وحل الفنان مصطفى حجاج، أمس، ضيفا على برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي رامي راضوان، فى سهرة خاصة احتفالا بليلة رأس السنة.
وقدم حجاج باقة من أجمل أغانيه خلال لقائه بالإعلامى رامى رضوان ويتحدث عن خططه الفنية فى المستقبل ويكشف كواليس لقائه بالهضبة عمرو دياب خلال الأيام الماضية وغنائه مع الكينج محمد منير.
ويقدم برنامج مساء dmc مفاجأة أخرى فى نفس الحلقة، حيث سيتم تقديم باقة لأشهر الأغاني المصرية والغربية مع فرقة أوسكاريزما
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يارب تكون سنة كلها خير وسعادة : رامي رضوان يهنئ متابعيه بـ 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.