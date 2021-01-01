رامي جمال يحتفل بـ2021: اللهم اجعلها سنة لتحقيق الأحلام

احتفل الفنان رامي جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،بالعام الميلادي الجديد.

ونشر رامي جمال صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "اجمل بداية للسنة بسم الله وحفظة أبدا يومي اللهم اجعلها سنة لتحقيق الأحلام".



وأعلن الفنان رامي جمال،قبل أيام، تعاقده مع نجوم ريكوردز على إنتاج البوم جديد قائلًا عبر انستجرام : "خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل دعواتكم".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

يتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.