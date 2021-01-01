عمرو دياب يوجه رسالة لـ راغب علامة

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة له مع الفنان راغب علامة. وعلق عمرو دياب على الصورة التي جمعته مع راغب علامة خلال تواجدهم بدبي، قائلا "سعيد دائما بمقابلتك". وطرح النجم عمرو دياب اول امس أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ". "محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك".

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