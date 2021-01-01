بعد ساعات.. محمد رمضان يطرح أغنية أول صاروخ

أعلن محمد رمضان، عن طرح أغنيته الجديدة اليوم، والتي تحمل اسم "أول صاروخ".

نشر محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام"، برومو الأغنية وعلق عليها قائلًا: "أغنية #أول_صاروخ بعد ساعات قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية.

وأعلنت نقابة الصحفيين أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.