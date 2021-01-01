كايلي جينر تستقبل العام الجديد وسط الثلوج.. صور

استقبلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر العام الجديد مع شقيقته عارضة الازياء العالمية كيندال جيمر في مدينة اسبن الامريكية وسط الثلوج.

وتالقت كايلي جينر في عدد من الصور نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي ترتدي ملابس الخاصة بالتزحلق على الجليد.ً

وزعمت احد المواقع الاجنبية، أن كايلي جينر تشعر بالقلق بسبب خوفها من قيام حبيبها ووالد طفلتها المغني الراب الامريكي ترافيس سكووت ، بنشر صور وفيديوهات عارية لها بعد انفصالهما.

ومن جانبه نفى موقع Gossip Cop هذه الشائعة ، مؤكدا انه لا يوجد من الاساس نية لقيام ترافيس سكووت بهذا التصرف، علاوة على ذلك ان كايلي جينر تثق كثيرا به.

وكشفت مجلة الامريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.

وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.

كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع من الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف.