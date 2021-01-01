رافعا علم المملكة.. حسين الجسمي يحتفل بعيد استقلال المغرب

احتفل الفنان حسين الجسمي باليوم الوطني للمملكة المغربية الشقيقة.

ونشر حسين الجسمي صورة له رافعا علم المغرب وعلق عليها قائلا: "كل عام والمملكة المغربية بألف خير وقائدها وشعبها الكريم #عيد_استقلال_المغرب".

وحققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 353‪ مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي.

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.