بعد إعلان بهاء سلطان.. أبرز النجوم الذين تلوا القرآن بصوتهم

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تلاوة القرآن الكريم، وبعضهم حرص على حفظه والبعض الأخر على قرأته وتسجيله بصوته، نستعرض لكم أبرز هؤلاء الفنانين من خلال التقرير التالي:
بهاء سلطان
حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء.
وتفاجأ جمهور بهاء سلطان، بصوته الرنان، وتمكنه من تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، وصوت نال إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يشاركون المقطع الصوتي الذي نشره على فيسبوك.
وكان بهاء سلطان، نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقطعا له، وهو يتلو الآيات الأولى من سورة الرعد، وعلق: «تلاوة قصيره للفنان بهاء سلطان.. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم».
محمود ياسين
قالت الفنانة شهيرة إن زوجها الراحل محمود ياسين سجل القرآن بصوته و كان حلمه أن يظهر للناس.
وأضافت شهيرة خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة : للأسف انا مش عارفة التسجيل ده فين وأناشد اللى عنده التسجيل ده يظهره .
أحمد سعد
قام الفنان أحمد سعد، منذ سنوات بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، وذلك بعد أن صرح بأنه يسعى لتسجيل القرآن الكريم بصوته، حبًا في الله.
وقال الفنان أحمد سعد، في حواره ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إنه أصبح يسمع بعض الأغاني بطريقة مختلفة، فعلى سبيل المثال عندما تقول أم كلثوم "يا حبيبي" أصبح يسمعها تغني لله.
كما حرص عدد آخر من النجوم على تلاوة القرآن، ومن بينهم الفنان كاظم الساهر، والفنان حسين الجسمي، وأشاد الجمهور بأصواتهم العذبة في التلاوة.
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