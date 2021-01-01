بعد إعلان بهاء سلطان.. أبرز النجوم الذين تلوا القرآن بصوتهم

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تلاوة القرآن الكريم، وبعضهم حرص على حفظه والبعض الأخر على قرأته وتسجيله بصوته، نستعرض لكم أبرز هؤلاء الفنانين من خلال التقرير التالي:

بهاء سلطان

حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء.

وتفاجأ جمهور بهاء سلطان، بصوته الرنان، وتمكنه من تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، وصوت نال إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يشاركون المقطع الصوتي الذي نشره على فيسبوك.

وكان بهاء سلطان، نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقطعا له، وهو يتلو الآيات الأولى من سورة الرعد، وعلق: «تلاوة قصيره للفنان بهاء سلطان.. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم».