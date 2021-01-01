دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج في حتة تانية للعام الثاني على ميجا FM 92.7

تقدم الإعلامية دنيا صلاح عبدالله، برنامج فى حتة تأنيه ، ابتداء من الأسبوع القادم الأول من شهر يناير، وللعام الثانى برنامج "فى حتة تانية" الساعة الواحدة ظهرًا على ميجا FM 92.7.
يذاع البرنامج أيام الأربعاء والخميس وتتضمن فقرات البرنامج فقرات الأبراج وفقرات ضيف فى حته تأنيه وفقرات نجوم وفنانين ومطربين وشباب ناجحين فى حتة تأنيه.
وتوفى بالأمس سمير عبدالله شقيق الفنان الكبير صلاح عبدالله وعم المذيعة المتألقة دنيا صلاح عبدالله الذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض.
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