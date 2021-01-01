شيما صابر توجه رسالة لـ رامي صبري: أنت أهم إنجازاتي في حياتي كلها

شاركت الاعلامية شيما صابر جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لها مع زوجها رامي صبري لاعب فريق إنبي.

وغردت شيما صابر على الصورة قائلة "‏في عز ما كل الناس بتحكي و تتفاخر بانجازاتهم في ٢٠٢٠ .. انا عايزاك تعرف انك اهم انجازاتي في حياتي كلها .. بحبك".

وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.