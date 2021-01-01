شاركت الاعلامية شيما صابر جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لها مع زوجها رامي صبري لاعب فريق إنبي.
وغردت شيما صابر على الصورة قائلة "في عز ما كل الناس بتحكي و تتفاخر بانجازاتهم في ٢٠٢٠ .. انا عايزاك تعرف انك اهم انجازاتي في حياتي كلها .. بحبك".
وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيما صابر توجه رسالة لـ رامي صبري: أنت أهم إنجازاتي في حياتي كلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.