إسلام زكي يكشف لـ دوت الخليج أعماله المقبلة ومصير ألبومه الجديد

أكد الملحن والمطرب إسلام زكي، إنه يستعد لطرح عدة أعمال غنائية الفترة القليلة المقبلة.
قال إسلام زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أجلت البومي نظرًا لظروف الألبومات الكتير اللي بتنزل الفترة دي، وممكن إن شاء الله عى مدار شهر واحد الحالي أبدأ أنزل أغاني".
وتابع قائلًا" "في أغنية مع الفنانة هيفاء وهبي في البومها القادم بس مش عارف الالبوم هينزل امتى، هي كلمات تامر حسين ولحني وتوزيع أحمد الموجي ومكس وماستر سلمان دميان".
بينما إختتم حديثه: "إن شاء الله الالبوم بتاعي اول ما هيبقى جاهز هعلن عن تفاصيله كلها وإن شاء الله مش هتأخر عن شهر يناير لو محصلش حاجة ليها علاقة بظروف الكورونا تعطل الموضوع أكتر من كدة".
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