رامي صبري يهنئ جمهوره بـ2021.. ومتابع: بلاش تخاصم حاجة تاني

نشر المغني رامي صبري صورة له عبر حسابه إنستجرام بمناسبة بداية السنة الجديدة.

وكتب صبري علي الصورة: " اول يوم في السنة الجديدة بتمنى من ربنا انها تكون سنه إيجابية .... ولا بلاش إيجابية دي

تكون سنه كلها نجاحات ومفيهاش أي حاجه من اللي شوفناها".

وانهالت عليه التعليقات من متابعينه وجاءت بين " اه وبلاش تخاصم اي حاجة تاني ربنا يكرمك " و " هابي نيو يير عليك يا رامي " و "ربنا يكرمك ويرزقك باللي جاي يا فنان".

وحقق رامي صبري، نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي 2020 من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

وحققت أغنية "خلينى أشوفك"، للفنان رامي صبري، اكثر من 4 مليون مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 أكتوبر الماضي.

أغنية «خلينى أشوفك» لـ رامي صبري، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ماستر: جلال الحمداوي.